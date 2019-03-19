شكرا لقرائتكم خبر عن "بوان" تتحول للخسارة وتتكبد 218 مليون ريال في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة بوان، المُعلنة اليوم الإثنين، تحولها لتكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت خسائر بلغت 218.353 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 71.013 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 464 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 107.3 مليون ريال في العام 2017.

Advertisements

وعزت الشركة تحقيق الخسائر في 2018 إلى تسجيل خسارة انخفاض غير تشغيلي وغير نقدي بمبلغ 189.2 مليون ريال نتج عن الانخفاض في قيمة الشهرة التي نتجت عند الاستحواذ على الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية المحدودة في عام 2010 بمبلغ 169.8 مليون ريال سعودي.

كذلك انخفضت قيمة بعض الممتلكات والآلات والمعدات في قطاع الصناعات الكهربائية بمبلغ 19.4 مليون ريال سعودي، فضلاً عن انخفاض قيمة الشهرة بمبلغ 169.8 مليون ريال والتي تعد خسارة غير متكررة حيث تم إطفاءها بالكامل خلال عام 2018.

وتراجعت الإيرادات إلى 1.953 مليار ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 2.128 مليار ريال في العام 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 11.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 53.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع بلغت 78.6%.