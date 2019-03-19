شكرا لقرائتكم خبر عن البابطين توقع عقداً لتوريد مكونات هياكل معدنية للطاقة الشمسية لمشروع بالأردن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن توقيع عقد لتصنيع وتوريد مكونات الهياكل المعدنية لنظام تتبع الخلايا الشمسية مع شركة إديماتيك، لمشروع بينونة للطاقة الشمسية بالأردن.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن القيمة الإجمالية للتعاقد تُقدر بنحو 16.307 مليون دولار أمريكي 61.152 مليون ريال سعودي، علماً بأن مُدة التعاقد ستكون 6 أشهر من تاريخ التوقيع.

ووفقاً للبيان، سيظهر الأثر المالي للعقد بدءً من الربع الثالث من عام 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة وقعت، خلال مارس الجاري، عقداً لتصنيع وتوريد الهياكل المعدنية للطاقة الشمسية المركزة (CSP) مع شركة Europea De Construccions Metalicas S.A., Spain (EUCOMSA).

ووفقاً لبيان سابق، ستكون عملية التوريد لصالح مشروع مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية المرحلة الرابعة بمدنية دبي بالإمارات، وذلك مُقابل قيمة 69.5 مليون دولار(260.657 مليون ريال).

هذا ووقعت البابطين، في نوفمبر الماضي، عقداً لتوريد وتركيب فوانيس الإنارة الخارجية LED مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، بقيمة 135.4 مليون ريال سعودي.

وجدير بالذكر أن البابطين حققت صافي أرباح بلغ 49 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 110.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.