شكرا لقرائتكم خبر عن "أنابيب السعودية" تتحول لتكبد الخسائر في 2018 وإدراتها تُوصي بعدم توزيع أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة السعودية لأنابيب الصلب "الأنابيب السعودية"، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت خسائر بلغت 168.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 19.1 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 51.1 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 45.5 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر في 2018 إلى تسجيل صافي خسارة قدرها 83.14 مليون ريال تكبدتها الشركة التابعة (تي إس إم العربية) والتي تشمل إنخفاض في قيمة الشركة و قدره 51.99 مليون ريال سعودي بناءً على دراسة تقييم قام بها خبير استشاري مستقل.

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كذلك انخفضت قيمة الأصول في وحدة ثني الأنابيب بقيمة 21 مليون ريال بناءً على دراسة تقييم قام بها خبير استشاري مستقل، وسجلت الشركة مخصص خسائر ائتمانيه متوقعة بمبلغ 30 مليون ريال.

وتراجعت الإيرادات إلى 646.2 مليون ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 696.4 مليون ريال في العام 2017.

وأوصى مجلس الإدارة، باجتماعه المُنعقد أمس الأحد، بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن العام المالي 2018، بسبب الخسائر المُحققة في عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 16.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 6.6 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 33.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي ربح بلغ 7.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.