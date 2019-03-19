شكرا لقرائتكم خبر عن "زين" تستحوذ على 100 ميجا هيرتز من النطاق الترددي 3.5 جيجا هرتزز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" عن انتهاء إجراءات المزاد واستحواذها على 100 ميجاهيرتز من النطاق الترددي 3.5 جيجاهرتزز، وذلك لمدة 15 عام، بقيمة إجمالية تبلغ 624 مليون ريال سعودي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأنه سيتم دفع المبلغ على دفعات سنوية متساوية خلال 13 عاما تبدأ من 1 يناير 2022.

ووفقاً للبيان، ستكون هذه الترددات متاحة ابتداءً من 1 يناير 2020، على أن يتم استخدام الطيف الترددي 3.5 جيجا هيرتز في تقديم خدمات الجيل الخامس 5G.

وبعد هذا الاستحواذ، أصبح إجمالي الطيف الترددي لدى الشركة يشمل ترددات في نطاقات 800، 900، 1800، 2100، و 2600 ميجاهيرتز، بالإضافة إلى 3.5 جيجاهيرتز.

Advertisements

والطيف الترددي يعتبر أحد أهم الأصول لمشغلي شبكات الهواتف المتنقلة، وبالنظر إلى ما تشهده المملكة من ارتفاع الطلب على خدمات البيانات ذات السرعات العالية، فإن تدشين المزيد من الطيف الترددي يُمكن مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة من تقديم خدمات أفضل، وإثراء تجربة المشتركين.

ويُشار الى أن زين ستقوم بتمويل إجمالي الرسوم السنوية للطيف الترددي الجديد من تدفقاتها النقدية التشغيلية والاحتياطي النقدي الحالي، كما أن هذا الاستثمار كان متوقعاً في خطة الأعمال لعام 2019.

وجدير بالذكر أن زين استحوذت، في فبراير 2018، على 2x10 ميجاهيرتز من النطاق الترددي 800 ميجاهيرتز، وذلك لمدة 15 عام، وبقيمة إجمالية تبلغ 84 مليون ريال سعودي.

وتجدر الإشارة إلى أن زين حققت قفزة في أرباحها السنوية لتصل إلى 332 مليون ريال في العام 2018 مقابل صافي أرباح بلغ 12 مليون ريال في العام 2017.

ويعود الفضل في هذه الأرباح للربع الرابع حيث كانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 67 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 57 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.