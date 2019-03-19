شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يهبط بأرباح "الغاز والتصنيع" 8% في 2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الغاز والتصنيع الأهلية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تراجع أرباحها بنسبة 8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 117.14 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 127.34 مليون ريال في العام 2017.
وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 99.1 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 150.4 مليون ريال في العام 2017.
وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى الانخفاض في إجمالي الربح بـ 38.4 مليون ريال بسبب انخفاض في مبيعات الغاز والأسطوانات، والزيادة في مصاريف البيع والتسويق بـ 4.8 مليون ريال والزيادة في مصاريف العمومية والإدارية بـ7.9 مليون والانخفاض في حصة نتائج الشركات الزميلة بـ 16.9مليون ريال.
وتراجعت الإيرادات إلى 1.9 مليار ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 2 مليار ريال في العام 2017.
وفي المُقابل ارتفعت إيرادات الاستثمارات الأخرى بـ 5.3 مليون ريال، وتراجعت خسارة استبعاد واستبدال الاسطوانات الغاز بـ 49.25 مليون ريال، فضلاً عن انخفاض الزكاة الشرعية بـ3 مليون ريال.
وكانت الشركة قد حققت تراجعاً في الأرباح إلى 106.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 141.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.
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