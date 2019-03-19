شكرا لقرائتكم خبر عن الدار العقارية تتسلم عروض المنطقة الإعلامية الحرة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تسلمت شركة الدار العقارية المدرجة بسوق أبوظبي المالي عروض الشركات المتنافسة على عقد تصميم وإنشاء المنطقة الإعلامية الحرة على جزيرة ياس في أبوظبي.
وتقدمت ست شركات بعروضها للمنافسة على عقد المنطقة التي تقام على مساحة 95 ألف متر مربع قابلة للتوسعة حتى 300 ألف متر مربع.
وتشمل أعمال العقد تصميم وإنشاء منطقة حرة تضم مباني المكاتب والاستوديوهات ووحدات بيع التجزئة، بحسب صحيفة الخليج.
وعلى طريق الاستحواذ، كشفت شركة "الدار للاستثمار" المملوكة لشركة "الدار العقارية" في وقت سابق عن عزمها الاستحواذ بالكامل على الاتحاد بلازا ومركز الاتحاد للطيران بصفقة تجارية مع "الاتحاد للطيران"، وذلك مُقابل 1.2 مليار درهم.
وجدير بالذكر أن الدار العقارية حققت صافي ربح بلغ 1.854 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 2 مليار درهم خلال العام 2017.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام 2018 إلى 6.3 مليار درهم مقابل إيرادات بلغت 6.2 مليار مليون درهم في العام 2017.
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