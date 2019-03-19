شكرا لقرائتكم خبر عن دخل بنوك أبوظبي يصل إلى 8.6 مليار درهم في الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر تقرير حديث أصدره مركز إحصاء أبوظبي أن مجموع صافي الدخل للبنوك العاملة في إمارة أبوظبي التجارية والإسلامية بلغ 8.6 مليار درهم في الربع الرابع من العام 2018.

وأشار التقرير الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أن الدخل الصافي للبنوك التجارية شكل نحو 84.5% من مجموع صافي الدخل لجميع البنوك في حين أن النسبة الباقية كانت من نصيب البنوك الإسلامية بحوالي 15.5%.

وأضاف المركز أن الارتفاع في الإيرادات الإجمالية للبنوك التجارية نتج عن ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 7.8%، وارتفاع دخل الاستثمار بنسبة 30.1%.

وأوضح التقرير أن عدد العاملين في نهاية الربع الرابع من عام 2018 بلغ حوالي 12 ألف عامل في جميع البنوك التجارية والإسلامية محل الدراسة.

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وأشار التقرير إلى أن نصيب العامل من تعويضات العاملين الإجمالية "الأجور والرواتب والمكافآت النقدية والمزيا العينية"، في الربع الرابع من عام 2018 بلغ 41.6 ألف درهم.

ويعكس التغير في نصيب العامل الواحد حصيلة التغير في متغيرين، هما نصيب العامل وأعداد العاملين في كل ربع.

وأضاف التقرير أن مؤشرات إحصاءات البنوك تعد من أهم المؤشرات التي تهدف إلى التعرّف على خصائص أنشطة البنوك العاملة في الإمارة، وتوفير البيانات والمعلومات الأساسية اللازمة عنها، للمساهمة في بناء وتنمية الاستثمار لاقتصاد إمارة أبوظبي.

يشار إلى أن صافي دخل البنوك التجارية والإسلامية العاملة بالإمارة ارتفع بنسبة 3.2% إلى 23.7 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2018 مقارنة بـ 23 مليار درهم بنفس الفترة من العام 2017.