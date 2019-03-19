شكرا لقرائتكم خبر عن ماستركارد يحلق عالياً – تحليل – 18-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.72% بما يعادل 1.66 نقطة .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 225.35 ، ليستهدف مستوى المقاومة 239.69 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد