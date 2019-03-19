شكرا لقرائتكم خبر عن ميكرون يعاود الارتفاع – تحليل – 18-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر استناد السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، جاء ارتفاعه الأخير ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.38% بما يعادل 0.15 نقطة ، وذلك وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 37.45 ، ليستهدف مستوى المقاومة 43.99 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد