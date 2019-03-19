شكرا لقرائتكم خبر عن ستيل وسط توقعات سلبية – تحليل – 18-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه هابط على المدى المتوسط والقصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.61% بما يعادل -0.12 نقطة ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، كمحاولة لتصريف تشبعه البيعي الواضح بها .

Advertisements

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 17.09 ، طيلة ثبات المقاومة 21.90 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط