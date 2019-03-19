شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون تحيط به الإشارات الإيجابية – تحليل – 18-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.19% بما يعادل 3.24 نقطة ، وذلك وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليهاجم مستوى المقاومة 1716.20 .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 1716.20 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 1845.00 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد