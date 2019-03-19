شكرا لقرائتكم خبر عن سيروس ساتالييت يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 18-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، مع وجود الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، يهاجم السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية مستوى المقاومة 6.19 ، وذلك وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، مما يؤخر قليلاً من عملية اختراق السهم لهذا المستوى .

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ولهذا نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 6.19 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 6.43 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد