شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 18-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الداش كوين حول مستوى 92.00، يرافقه ظهور إشارات تشبع في البيع من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 100.00 ثم 103.10، في حين يشترط تحقيقها الثبات فوق مستوى 92.00.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 90.00 والمقاومة 103.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد