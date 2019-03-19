شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 18-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتعرّض سعر اللايتكوين لضغط سلبي ليقترب من الدعم المحوري 57.50، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى فعالة لهذا اليوم، حيث ينتظم السعر داخل القناة الصاعدة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 65.00، في حين يمثل الثبات فوق 57.50 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.50 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد