شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يغلق مرتفعاً للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مدعومة بالطلب على قطاع الطاقة تزامناً مع انتعاش أسعار النفط بالإضافة إلى استمرار مكاسب القطاع التكنولوجي.



وتتوجه الأنظار غداً الثلاثاء نحو اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي سيتم من خلاله مناقشة السياسة النقدية للبنك وأبرز المستجدات على الساحة الاقتصادية والأسواق العالمية.



ويستمر الاجتماع حتى يوم الأربعاء يليه قرار البنك المركزي بشأن الفائدة بالإضافة عقد رئيسه "جيروم باول" مؤتمراً صحفياً لتناول أبعاد القرار.



ولا تزال المحادثات التجارية بين أمريكا والصين جارية دون الإعلان بعد عن نتائج تشير إلى اتفاق تجاري نهائي بين أكبر اقتصادين في العالم.

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وفي أسواق النفط، ارتفع خام "ويست تكساس" بنسبة 1% وأغلق عند 59.09 دولار للبرميلن وسجل اعلى سعر اليوم عند 59.2 دولار وأقل سعر عند 58.05 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.6% وأغلق عند 67.54 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر عند 67.6 دولار وأقل سعر عند 66.6 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 25914 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 25924 نقطة وأقل مستوى عند 25785 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 7714 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 7737 نقطة وأقل مستوى عند 7677 نقطة.



وصعد "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.3% (ما يعادل عشر نقاط) إلى 2833 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2835 نقطة وأقل مستوى عند 2822 نقطة.