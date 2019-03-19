شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تهبط بأكثر من 1%..و"بتكوين" تتراجع أدنى 4000 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت غالبية العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم متخليةً عن مكاسبها السابقة حيث اخترقت "بتكوين" حاجز أربعة آلاف دولار للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني.



وفي سياق متصل، وقعت ستة بنوك عالمية كبرى على خطاب نوايا بإطلاق عملة رقمية مستقرة وفق شبكة شركة "إنترناشونال بيزنس ماشينز – آي بي إم" المختصة بالمدفوعات الإلكترونية والتي تم تطويرها بناء على تكنولوجيا "بلوك شين" الواعدة.



ومن جانبها، اطلقت شركة الاتصالات القطرية "Ooredoo" مبادرة لتطوير تكنولوجيا "بلوك شين"، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه شركة "فيزا" الأمريكية لتوظيف ذوي مهارات في تطوير هذه التكنولوجيا.

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وانخفضت الريبل بحلول الساعة 20:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 0.32 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.32 دولار وأقل سعر عند 0.31 دولار.



وتراجعت "بتكوين" بنسبة 0.1% إلى 3992 دولاراً، وبلغت أعلى سعر اليوم عند 4037.5 دولار وأقل سعر عند 3954.1 دولار.



وتراجع الإقبال على سوق العملات الرقمية في الوقت الذي تحول فيه المستثمرون نحو أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية.