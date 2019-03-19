شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة الأمريكية تترقب اكتتابين هامين قريباً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد إدراجات ضعيفة لأسهم شركات في البورصة الأمريكية أوائل العام الجاري، ربما بدأت الأمور في التحسن حيث يترقب المستثمرون في "وول ستريت" إدراج شركتي "أوبر تكنولوجيز" و"ليفت" لأسهمهما قريباً.



وتستهدف "ليفت" جمع تمويلات بحوالي 2.1 مليار دولار من إدراج أسهمها للاكتتاب العام بهدف اقتراب قيمتها السوقية إلى عشرين مليار دولار.



وتخطط اثنا عشر شركة أخرى لإدراج أسهمها للاكتتاب العام في البورصة الأمريكية، وعلى رأس تلك الشركات "أوبر تكنولوجيز" لخدمات مشاركة الركوب.

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وينتظر المستثمرون إدراج "أوبر" و"ليفت" على وجه الخصوص نظراً لأنشطة الشركتين الواعدة في هذه الصناعة وتوسعهما في المزيد من الأسواق والخدمات على مستوى العالم من مشاركة الركوب إلى توصيل الطلبات إلى تطوير تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة وحتى خطة واختبار خدمات التاكسي الطائر.



يأتي ذلك رغم إعلان شركة "فولكس فاجن" بيع أسهم وحدتها الخاصة بصناعة الشاحنات للاكتتاب العام بهدف جمع ثلاثة مليارات دولار.



ومن المتوقع إدراج "أوبر" أسهمها للاكتتاب أوائل أبريل/نيسان القادم، بينما تنوي "ليفت" إدراج أسهمها في البورصة الأمريكية في الثامن والعشرين من مارس/آذار الجاري.