شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط جديدة من "ترامب" على "جنرال موتورز" بسبب خطة خفض التكاليف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نشر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تغريدات جديدة على حسابه بموقع "تويتر" استهدف بها "جنرال موتورز" مواصلاً الضغوط على شركة السيارات بسبب خطتها لخفض التكاليف التي تشمل إغلاق مصانع وتسريح عمالة.



وأعرب ترامب" عن عدم رضاه عن استمرار إغلاق "جنرال موتورز" مصنعها لتجميع السيارات في "أوهايو" نتيجة ضعف الطلب من جانب المستهلكين.



ومن المنتظر عقد محادثات بني "جنرال موتورز" واتحاد عمال صناعة السيارات في أمريكا محادثات على مدار شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.

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وعلق "ترامب" على ذلك قائلاً لم الانتظار؟ لماذا لا يتم بدء المحادثات من الآن مع مسؤولي ولاية "أوهايو" التي وصفها بواحدة من أفضل اقتصادات الولايات المتحدة على مدار تاريخها.



ونصح الرئيس الأمريكي جميع الشركات بالعودة للاستثمار وتوفير وظائف في البلاد على غرار ما اتخذته "تويوتا" اليابانية من قرار حيث أعلنت الأسبوع الماضي عن خطة لزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة إلى 13 مليار دولار وتوفير 600 وظيفة جديدة.



ويعد مصنع "جنرال موتورز" في "أوهايو" واحدا من بين أربعة مصانع أخرى تعتزم الشركة إغلاقها بعد إعلان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن خطة لإعادة هيكلة أعمالها وخفض ثمانية آلاف وظيفة.



وأوضح "ترامب": "إنني غير سعيد بأنه يتم إغلاق مصنع في دولتنا المنتعشة اقتصاديا في الوقت الذي تأتي فيه شركات أجنبية للعمل لدينا، ولقد طلبت من المديرة التنفيذية لجنرال موتورز (ماري بارا) بالتفاوض مع اتحاد العمال سريعاً وإعادة فتح مصنع اوهايو في أقرب وقت ممكن".