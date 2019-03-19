شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تغلق على استقرار قرب مستوى الجلسة الماضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة في ختام جلسة اليوم قرب مستوى إغلاق جلسة الجمعة الماضية، وذلك بالتزامن مع استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي وأحدث التطورات بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



ومن المنتظر غداً بدء اجتماع الاحتياطي الاتحادي ويستمر حتى الأربعاء ليحدد بعده البنك المركزي قراره بخصوص معدل الفائدة بالإضافة إلى إطلاق "جيروم باول" تصريحات تمهد الطريق أمام الأسواق بشأن السياسة النقدية في الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم.

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واستقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:48 جرينتش عند 96.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.6 نقطة وأقل مستوى عند 96.3 نقطة.



ويواصل المستثمرون التركيز على تطورات المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين وسط أنباء عن أن القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والصيني "شي جين بينج" ربما لا تنعقد قبل يونيو/حزيران القادم بعد أن كان مقررا الانعقاد لها في مارس/آذار الجاري.



وتراجعت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بحوالي سنتين فقط وأغلقت الجلسة عند 15.322 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 15.425 دولار وأقل سعر عند 15.22 دولار.