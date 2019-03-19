شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يتراجع بعد عرقلة البرلمان البريطاني تصويت جديد على "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم في أعقاب تصريحات رئيس مجلس العموم البريطاني "جون بيركاو" بأن رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" لا يمكنها طلب عقد جلسة تصويت جديدة على اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي إلا بعد تعديلها.



وأوضحت تقارير محلية أن الحكومة البريطانية لا يمكنها طرح اتفاقها بشأن "بريكست" مجدداً بعد رفضه مرتين واحدة في يناير/كانون الثاني وأحدثها الأسبوع الماضي.

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ومن المنتظر انتهاء المهلة المقررة لـ"بريكست" في التاسع والعشرين من مارس/آذار الجاري، ولكن هناك أنباء عن إمكانية تمديد هذه المهلة حتى يونيو/حزيران.



وصوت البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي أيضاً على عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بين لندن وبروكسل، كما اشترط أسضاً ان يكون اتفاق تجاري مرن.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 18:49 جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.3232، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.33 وأقل سعر عند 1.3184.