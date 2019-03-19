الاقتصاد

الذهب يُنهي التداولات على خسائر طفيفة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب في ختام تداولات اليوم على نحو طفيف مع تحول الدولار نحو الارتفاع هامشياً أمام أغلب العملات الرئيسية قبيل بدء اجتماع الاحتياطي الاتحادي.


وارتفع مؤشر الدولار (أمام أغلب العملات الرئيسية) في الساعة 17:44 جرينتش بحوالي 0.1% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.6 نقطة، وأقل مستوى عند 96.3 نقطة.


وتترقب الأسواق غداً بدء اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي من المنتظر أن يناقش خلاله السياسة النقدية والتطورات على الساحة الاقتصادية العالمية ومدى التقلبات في الأسواق المالية.

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وسوف يعلن البنك المركزي الأربعاء القادم عن قراره بخصوص معدل الفائدة مع توقعات بتثبيتها دون تغيير والالتزام بسياسة الصبر إلى حين وضوح الرؤية في الاقتصاد الأمريكي.


وكان مسؤولون في الاحتياطي الاتحادي قد أعربوا عن قلقهم إزاء تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام، وهو ما أكده رئيس البنك المركزي "جيروم باول" في شهادته أمام الكونجرس والتي صرف خلالها النظر عن وقوع ركود وشيك.


وفي ختام الجلسة، تراجعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.1% وأغلقت عند 1301.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1306.7 دولار وأقل سعر عند 1298 دولاراً.

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