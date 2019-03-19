الاقتصاد

استقرار الدولار مع ترقب بيان الاحتياطي الاتحادي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر مؤشر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم وسط ترقب في الأسواق لاجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي سيبدأ غدا ويعقبه بيان بشأن السياسة النقدية.


وسوف يبدأ اجتماع البنك المركزي يوم الثلاثاء وسيستمر حتى الأربعاء يليه قرار بشأن معدل الفائدة وتصريحات رئيس البنك "جيروم باول".

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ومن المتوقع رسم "باول" الخطوط العريضة بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي التي تتبنى نهج الصبر في رفع معدل الفائدة وتتبع البيانات الاقتصادية الصادرة.


كانت العملة الأمريكية قد سجلت الأسبوع الماضي خسائر بنسبة 0.7%، وهي أكبر خسائر أسبوعية منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي.


وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:16 بتوقيت جرينتش عند المستوى 96.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 96.6 نقطة وأقل مستوى عند 96.3 نقطة.

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