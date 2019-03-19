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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه مدعوماً بزيادة امتثال "أوبك" وحلفائها لاتفاق خفض الإنتاج والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم مع استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتقارير عن زيادة امتثال "أوبك" وحلفائها لاتفاقية خفض الإنتاج الأمر الذي يقلل المعروض العالمي ويدعم أسعار الخام.
وتتجه الامور إلى إلغاء اجتماع "أوبك" والمنتجين المستقلين في أبريل/نيسان وتأجيل اتخاذ قرار بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى اجتماع يونيو/حزيران المقبل.
وكانت لجنة مشتركة بين مندوبي "أوبك" وحلفائها قد أكدت ارتفاع مستوى الامتثال لاتفاق خفض الإنتاج الذي يقضي بتقليص الإمدادات 1.2 مليون برميل يومياً.
ومن جانبه، صرح وزير الطاقة الروسي "ألكساندر نوفاك" بأن بلاده تقترب من الالتزام الكامل لاتفاق خفض الإنتاج.
وفي سياق منفصل، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:36 جرينتش عند 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.6 نقطة وأقل مستوى عند 96.3 نقطة.
وارتفع سعر خام "ويست تكساس" بحلول الساعة 15:35 جرينتش بنسبة 0.7% إلى 58.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.2 دولار وأقل سعر عند 58.05 دولار.
وارتفع "برنت" بنسبة 0.3% إلى 67.3 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر عند 67.6 دولار وأقل سعر عند 66.6 دولار.
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