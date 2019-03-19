شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يرتفع بدعم من انتعاش الذهب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم وسط انتعاش أسعار الذهب بالإضافة إلى الأجواء الإيجابية المحيطة بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تعد من بين الشركاء الرئيسيين لاستراليا.



وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أن المحادثات التجارية مع الصين تسير بشكل جيد جدا، ولكنه لم يتجدث عن قرب التوصل إلى اتفاق ينزع فتيل الحرب التجارية بين البلدين.

Advertisements



من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بحلول الساعة 14:46 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1305 دولارات للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1306.7 دولار وأقل سعر عند 1398 دولار.



يأتي ذلك قبيل بدء اجتماع الاحتياطي الاتحادي غدا والذي سيستمر حتى الأربعاء يليه قرار البنك المركزي بشأن معدل الفائدة وتصريحات رئيس البنك "جيروم باول".



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الاسترالي امام العملة الأمريكية بحلول الساعة 14:59 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7101 وسجل أعلى سعر عند 0.712 وأقل سعر عند 0.7082.