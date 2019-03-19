شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يستقر..و"ناسداك" يواصل مكاسبه في أولى أيام الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية الأسهم الأمريكية في بداية جلسات الأسبوع حيث لا يزال سهم "بوينج" يضغط على "الداو جونز" بينما يواصل "ناسداك" مكاسبه بدعم من القطاع التكنولوجي.



وتتحول أنظار الأسواق نحو الاجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي سيبدأ أعماله الثلاثاء وسوف يعقبه قرار الأربعاء بشأن معدل الفائدة مع توقعات بتثبيتها عند 2.5% دون تغيير.



وتترقب الأسواق أيضاً التصريحات الذي سيدلي بها رئيس البنك المركزي "جيروم باول" حول السياسة النقدية والتطورات في الأسواق العالمية.

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ولم يتم الكشف بعد عن نتائج أو قرارات متمخضة عن المفاوضات التجارية بين امريكا والصين على الرغم من الإيجابيات التي تحيط بتلك الاجتماعات.



وهبط سهم "بوينج" بنسبة 2.4% إلى 370 دولاراً مع استمرار أزمة وقف استخدام طائرات "737 ماكس" عقب سقوط طائرتين من نفس الطراز.



وارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:25 جرينتش بنحو 12 نقطة إلى 25864 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 7726 نقطة، فيما ارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.4% (ما يعادل عشر نقاط) إلى 2832 نقطة.