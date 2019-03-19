شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات باستمرار الزخم الإيجابي على النحاس عام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم مع استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ترقباً لاجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي سيبدأ غداً بالإضافة إلى انتظار نتائج المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أكد على إحراز تقدم ملموس في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، ولكنه أضاف بعدم إمكانية الحديث عن الاقتراب من إبرام اتفاق نهائي بعد.



واستهل النحاس العام الجاري على وتيرة إيجابية وقفز بحوالي 5% منذ بداية 2019 حتى اليوم، وذلك على خلفية هدوء النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

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وتلقت أسعار النحاس دعماً أيضاً من تراجع الإمدادات من المعدن الصناعي في تشيلي – المنتج الرئيسي للنحاس – بالإضافة إلى الطلب القوي من بكين.



وفي غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:42 جرينتش عند 96.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 96.6 نقطة وأقل مستوى عند 96.3 نقطة.



وارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار في الساعة 13:37 جرينتش بنسبة 0.6% إلى 2.92 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.93 دولار وأقل سعر عند 2.89 دولار.