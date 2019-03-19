شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يتحول للصعود بدعم تخفيضات تحالف "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" للارتفاع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الاثنين بعد هبوطها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، بدعم تخفيضات تحالف "أوبك بلس" لتحقيق التوازن فى السوق ، وبعد انخفاض منصات الحفر فى الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي ، ويكبح المكاسب مخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 13:15جرينتش صعد خام برنت إلى مستوي 67.35$ للبرميل من مستوي الافتتاح 67.02$ ،وسجل أعلى مستوي 67.48$ ،وأدنى مستوي 66.68 $.

فقدت عقود برنت يوم الجمعة نسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 68.12$ للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ،حقق خام برنت ارتفاع بنسبة 1.8% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل انحسار مخاوف تخمة المعروض العالمي.

تعهد تحالف "أوبك بلس" بالاستمرار فى دعم السوق من خلال الامتثال الكامل لاتفاق خفض المعروض العالمي بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا.

قالت السعودية العضو الفعال فى منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" يوم الأحد إن تحقيق التوازن فى سوق النفط لم يتحقق بعد لأن المخزونات العالمية لا تزال مرتفعة.

Advertisements

وقالت روسيا "ثاني أكبر منتج للنفط فى العالم" إن تخفيضات تحالف أوبك بلس ستظل سارية حتى حزيران/يونيو القادم على الأقل.

فى الولايات المتحدة ،انخفضت منصات الحفر والتنقيب الأسبوع الماضي بنحو منصة واحدة ، فى رابع انخفاض أسبوعي على التوالي ، لينزل إجمالي المنصات العاملة فى حقول الزيت الصخري إلى 833 منصة ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 27 نيسان/أبريل 2018.

وأدي انخفاض أنشطة الحفر إلى تباطؤ الإنتاج الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي فى 8 آذار/مارس للمرة الأولى خلال هذا العام ،وانخفض الإنتاج بحوالي 100 ألف برميل إلى إجمالي 12.0 مليون برميل يوميا ، متخليا عن مستواه القياسي البالغ 12.1 مليون برميل.

فى أسيا "أكبر مستهلك للنفط فى العالم" انخفضت صادرات اليابان فى شباط/فبراير للشهر الثالث على التوالي ، فى علامة جديدة على تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد فى أسيا.

وفى الولايات المتحدة انخفض إنتاج الصناعات التحويلية فى شباط/فبراير للشهر الثاني على التوالي ، فى علامة على تباطؤ نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول.

زادت تلك البيانات من مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي ، والذي من المؤكد أن يؤثر سلبا على مستويات الطلب على الوقود ،يتوقع البعض نمو الطلب العالمي على النفط بحوالي 1.3 مليون برميل خلال هذا العام ، لكن مع تباطؤ الاقتصاد قد يدفع نمو الطلب إلى أقل من مليون برميل يوميا.