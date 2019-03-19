شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يواصل التراجع مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى 3 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتواصل هبوطها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بالإضافة إلى وجود معظم أسعار العملات الرقمية الكبرى فى المنطقة السلبية.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:55 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 137.05$ بانخفاض قدره 1.05$ بنسبة 0.75%،حيث سعر الافتتاح عند 138.10$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 141.34$ ،وأدنى سعر عند 135.42$.

فقد الايثريوم يوم الأحد نسبة 1.5% ، فى أول خسارة خلال أربعة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت الأسعار فى وقت سابق من تعاملات اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 143.85$ لكل وحدة ايثريوم.

وعلى مدار الأسبوع الماضي ، حققت ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم "الايثريوم" ارتفاعا بنسبة 2.5% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل الأجواء الإيجابية المسيطرة على السوق الرقمية.

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انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بحوالي 3 مليار$ إلى إجمالي 139مليار$ ،مع تراجع معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق ، وسجلت القيمة يوم السبت مستوي 141.5 مليار$ تقريبا ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 24 شباط /فبراير الماضي.

بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ، يضغط على أسعار الايثريوم فى الوقت الحالي ، وجود معظم العملات الكبرى بالسوق فى المنطقة السلبية ، فى انتظار المزيد من التطورات الإيجابية للعودة إلى الصعود و تسجيل مستويات أعلى جديدة خلال أسابيع.

من ناحية أخرى ، وافق مطوري شبكة الايثريوم خلال اجتماعهم الأسبوعي فى 15 آذار/مارس الجاري على المضي قدما فى تنفيذ خوارزمية ProofPoW بهدف سد فجوة الكفاءة المتاحة للتطبيقات المحددة ASIC ، فى حين أن الجدول الزمني لتنفيذ هذا الأمر لا يزال غير واضح.

تقرر خلال الاجتماع بالأغلبية أن يتم تنشيط ProofPoW كجزء من بروتوكول إجماع شبكة الايثريوم ،حيث يتوقع المطورين أن تكون الخوارزمية فعالة بالفعل فى جعل تعدين الايثريوم أكثر مقاومة للـ ASIC.

وأكد جريح كوليفين "مطور ومستشار لمشروع الايثريوم" أن مجتمع شبكة البلوكشين لديه شكوك بشأن ما إذا كان سيتم دمج خوارزمية ProofPoW.