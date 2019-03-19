شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أسابيع بفعل هبوط عوائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم السابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل لأدنى مستوى فى عشرة أسابيع ،والمتضرر من تزايد احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام لمواجهة التباطؤ الاقتصادي المحتمل.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوي 95.81 نقطة الأدنى منذ 28 شباط/فبراير الماضي ،ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.03 نقطة ،وسجل أعلى مستوى عند 96.04 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات يوم الجمعة منخفضا بنسبة 0.2% ، فى سادس خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية خلال هذا العام ، تحت ضغط بيانات اقتصادية ضعيفة فى الولايات المتحدة.

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وعلى مدار الأسبوع المنصرم ، فقد المؤشر نسبة 1.35% ، بأكبر خسارة أسبوعية منذ كانون الثاني/ يناير 2018 ، مع تسارع عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

عززت البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الجمعة فى الولايات المتحدة من توقعات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي باتخاذ موقفا متشائما خلال اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع ، الأمر الذي أدي إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى فى عشرة أسابيع.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 2.580% ،والذي يعد أدنى مستوى له منذ 4 كانون الثاني/يناير الماضي ، بعدما قفزت للمرة الأولى احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام إلى 40% ،واستقرت تلك الاحتمالات عند صفر بالمئة لفترة طويلة.

تبدأ لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعها الدوري غدا الثلاثاء على تصدر قراراتها فى ختام الاجتماع يوم الأربعاء ،وتشير معظم التوقعات إلى قيام اللجنة بالإشارة إلى مزيد من الحذر تجاه ارتفاع المخاطر حول الاقتصاد الأمريكي ،وأن تظل أسعار الفائدة معلقة فى المستقبل القريب.