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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع لليوم الثاني على التوالي استنادا على هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، استنادا على هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، وبدعم صعود أسعار النحاس بالسوق العالمي.
ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 0.3% حتى الساعة 11:58 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.34$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.30$،وسجلت الأعلى عند 15.35$ ، والأدنى عند 15.21$.
حققت أسعار الفضة يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.7% ، مع صعود معظم المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.
تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم السابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 95.81 نقطة ، عاكسا استمرار مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.
يأتي هبوط مستويات الدولار تحت ضغط انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى فى عشرة أسابيع ، مع تزايد احتمالات قيام البنك الفيدرالي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام لمواجهة التباطؤ الاقتصادي المحتمل.
ارتفعت أسعار النحاس بنسبة 0.8% ، لتواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، لتقود ارتفاعات معظم المعادن الصناعية ، تفاؤلا بالتقدم المستثمر فى محادثات التجارة بين الصين "أكبر مستهلك للمعادن فى العالم" والولايات المتحدة.
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