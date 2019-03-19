شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تسجل مستوى أعلى جديد خلال 5 أشهر بفضل محادثات الاندماج بين دويتشه و كوميرز بنك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلة مستوى أعلى جديد خلال خمسة أشهر ، وقاد الارتفاعات قطاع البنوك والشركات المالية ، بعدما أكدت أكبر البنوك فى ألمانيا دويتشه بنك و كوميرز بنك إجراء محادثات الاندماج فى نهاية الأسبوع الجاري.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.1% حتى الساعة 08:33 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.7% فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، تفاؤلا بالتقدم المستمر فى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ، وأيضا بعد التطورات الأخيرة حول "بريكست".

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الخضراء.

حقق قطاع البنوك والشركات المالية مكاسب قوية ، مع صعود سهم دويتشه بنك بأكثر من 3% وسهم كوميرز بنك بأكثر من 5% ، بعد أن أكد البنكان إجراء محادثات بشأن الاندماج بينهما خلال نهاية الأسبوع الجاري.

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وحقق أيضا قطاع التعدين وشركات الموارد الأساسية مكاسب قوية مع صعود بأكثر من 1.4% ، مع ارتفاع أسهم ريو تينتو وأنجلو أمريكان و أرسيلور ميتال بحوالي 2%.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.5% ، مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أشهر.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس أكثر من 0.1%.

فى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بحوالي 0.6% متصدرا قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، مع بقاء ثلاثة أيام فقط لحصول رئيسة الوزراء" تيريزا ماي" على دعم البرلمان قبل قمة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس.