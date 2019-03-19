شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لليوم الثاني بدعم هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي لأدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل سلة من العملات ، والمتضرر من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة الاتحادية خلال هذا العام.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.25% حتى الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,305.06$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,301.98$،وسجلت أعلى مستوي 1,305.78$ ، وأدنى مستوي 1,298.22$.

حققت أسعار الذهب يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي.

وحققت الأسعار أيضا ارتفاعا بنسبة 0.3% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، مع تحسن الطلب الاستثماري نسبيا على المعدن كملاذ آمن.

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تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم السابع على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية خلال 2019 ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المسعرة بالدولار الأمريكي.

يأتي استمرار هبوط الدولار الأمريكي بعدما عززت البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الجمعة فى الولايات المتحدة من توقعات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي باتخاذ موقفا متشائما خلال اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع ، الأمر الذي أدي إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى فى عشرة أسابيع.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 2.580% ،والذي يعد أدنى مستوى له منذ 4 كانون الثاني/يناير الماضي ، بعدما قفزت للمرة الأولى احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام إلى 40% ،واستقرت تلك الاحتمالات عند صفر بالمئة لفترة طويلة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بمقدار 1.42 طن متري ، فى أول انخفاض يومي منذ 4 آذار/مارس الجاري لينزل الإجمالي إلى 771.04 طن متري.