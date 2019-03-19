شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل التراجع تحت ضغط مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين ليواصل الخام الأمريكي هبوطه لليوم الثاني ،وخام برنت لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أربعة أشهر، وتحت ضغط مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثيره السلبي على مستويات الطلب على الوقود ،ويكبح الخسائر تعهد تحالف "أوبك بلس" على دعم السوق ، بالإضافة إلى انخفاض منصات الحفر والتنقيب فى الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي.

بحلول الساعة 09:52جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.25$ للبرميل من مستوي الافتتاح 58.39$،وسجل أعلى مستوي 58.55$ ،وأدنى مستوي 58.04 $.

وانخفض خام برنت إلى مستوي 66.95$ للبرميل من مستوي الافتتاح 67.02$ ،و سجل أعلى مستوي 67.39$ ،وأدنى مستوي 66.68$.

انخفض الخام الأمريكي عند تسوية الجمعة بنسبة 0.2% ، فى أول خسارة خلال خمسة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات مستوى 58.93$ للبرميل ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وانخفضت أيضا عقود برنت بنسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 68.12$ للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 4.2% ، وخام برنت بنسبة 1.8% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل انحسار مخاوف تخمة المعروض العالمي.

فى الولايات المتحدة انخفض إنتاج الصناعات التحويلية فى شباط/فبراير للشهر الثاني على التوالي ، فى علامة على تباطؤ نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول.

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وفى أسيا "أكبر مستهلك للنفط فى العالم" انخفضت صادرات اليابان فى شباط/فبراير للشهر الثالث على التوالي ، فى علامة جديدة على تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد فى أسيا.

زادت تلك البيانات من مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي ، والذي من المؤكد أن يؤثر سلبا على مستويات الطلب على الوقود ،يتوقع البعض نمو الطلب العالمي على النفط بحوالي 1.3 مليون برميل خلال هذا العام ، لكن مع تباطؤ الاقتصاد قد يدفع نمو الطلب إلى أقل من مليون برميل يوميا.

تعهد تحالف "أوبك بلس" بالاستمرار فى دعم السوق من خلال الامتثال الكامل لاتفاق خفض المعروض العالمي بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا.

قالت السعودية العضو الفعال فى منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" يوم الأحد إن تحقيق التوازن فى سوق النفط لم يتحقق بعد لأن المخزونات العالمية لا تزال مرتفعة.

وقالت روسيا "ثاني أكبر منتج للنفط فى العالم" إن تخفيضات تحالف أوبك بلس ستظل سارية حتى حزيران/يونيو القادم على الأقل.

أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة انخفاض منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بحوالي منصة واحدة ، فى رابع انخفاض أسبوعي على التوالي ،لينزل إجمالي المنصات العاملة فى حقول الزيت الصخري إلى 833 منصة ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 27 نيسان/أبريل 2018 .

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 44% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 12.1 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي عن انخفاض إنتاج النفط بحوالي 100ألف برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي فى 8 آذار/مارس ، فى أول انخفاض أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي فى 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، لينزل الإجمالي إلى 12 مليون برميل يوميا متخليا عن مستواه القياسي.