شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يحاول مجددا التداول أعلى 4,000$ وسط أجواء إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" قليلا بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات حاجز الأرباح ، لتحاول مجددا التداول أعلى الحاجز النفسي عند 4,000$ ،وسط الأجواء الإيجابية التي تسيطر على السوق الرقمية حاليا.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:15بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول3,985$ بارتفاع قدره 20$ بنسبة 0.5%،حيث سعر الافتتاح عند 3,965$،وسجلت أعلى مستوي عند 4,016$ ، وأدنى سعر عند 3,934$.

فقد "البتكوين" يوم الأحد نسبة 0.6% ، فى أول خسارة خلال أربعة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 4,040$ لكل وحدة بتكوين.

على مدار الأسبوع المنقضي ، حقق البتكوين ارتفاعا بنسبة 1.7% ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، مع تحسن الطلب الاستثماري تدريجيا على أكبر عملة رقمية فى العالم.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بحوالي واحد مليار$ إلى إجمالي 141مليار$ ،مع ارتفاع طفيف فى معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق ، وسجلت القيمة يوم السبت مستوي 141.5 مليار$ تقريبا ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 24 شباط /فبراير الماضي.

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ارتفعت القيمة السوقية للعملة الرقمية البتكوين" بحوالي 11 مليار$ خلال 24 ساعة يوم 16 آذار/مارس الجاري ،بأكبر قفزة للقيمة منذ 25 نيسان/أبريل 2018 ، فى علامة قوية على أن المشاركين فى السوق يتحولون إلى الاتجاه الصعودي تدريجيا على العملة المشفرة الرائدة.

وتسيطر الأجواء الإيجابية على السوق الرقمية فى الوقت الحالي ،الأمر الذي ينعكس على القيمة الإجمالية للعملات المشفرة المستقرة حاليا بالقرب من أعلى مستوياتها فى حوالي شهر تقريبا.

وتظهر السوق المزيد من الدلائل على الوصول إلى القاع والدخول فى سوق صاعدة ، حيث معظم العملات المشفرة الكبرى أعلى من أدنى مستوياتها السنوية وتبدأ فى الوقت الحالي اتجاهات صعودية جديدة.

أعرب "توم لي" المؤسس المشارك فى شركة "فندسترات" الاستثمارية ومحلل وول ستريت المؤيد لصناعة التشفير خلال مقابلة مع تليفزيون CNBC عن تفاؤله بأن البتكوين سيعود بقوة خلال العام الحالي.

قال توم لي إنه من الرغم أن العملة الرائدة فى السوق الرقمية مرت بوقت عصيب ،غير إن عام 2019 يعد بأن يكون عام الإصلاح ،وأضاف بأن العديد من المؤشرات الفنية تشير إلى أن البتكوين يستعد لتحرك كبير ،وأن الأصل الرقمي أصبح أكثر فائدة بالنظر إلى المزيد من العملات المشفرة الوليدة وعلى رأسها عملة بنك جي بي مورغان "JPM Coin" وعملة فيسبوك القادمة.