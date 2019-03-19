شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى منتدى الخفجي للاستثمار 2019 والان نبدء بالتفاصيل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، منتدى الخفجي للاستثمار 2019 الذي تنظمه غرفة الشرقية وبشراكة إستراتيجية مع شركة أرامكو لأعمال الخليج في شهر أبريل المقبل.

وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، رعاية سمو أمير المنطقة، مؤكدا أنها تمثل الداعم الكبير لاستمرار أنشطة وفعاليات الغرفة بالمستوى المميز الذي ينعكس على أدائها في تنظيم الأحداث الاقتصادية والمجتمعية.

وأكد على الدور الرائد الذي تقدمه شركة أرامكو لأعمال الخليج بالخفجي للقطاع الخاص وللمجتمع بالخفجي ودعمها لكل ما فيه نمو وتطور للخفجي، بالإضافة إلى مشاركة الشركة الإيجابية لكل الفعاليات الاجتماعية لأهالي المحافظة.

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وأكد الخالدي أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على دور محافظة الخفجي في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات لمحافظة الخفجي لتعظيم أوجه الاستفادة من المزايا التنافسية للمحافظة.

وقال: إن الملتقى يسعى إلى التعرف على الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات لمحافظة الخفجي، كما يعمل على توعية القطاع الخاص بأهم مجالات الاستثمار في الخفجي وتمكينه من الاستفادة المثلى من الفرص والمزايا النسبية لهذه المحافظة، بالإضافة إلى استضافة المسؤولين والمختصين لبحث سبل وآليات تذليل التحديات التي تواجه الاستثمار.

وبين الخالدي أن محافظة الخفجي تتمتع بعدة مميزات بين مدن المنطقة من الناحية الاستثمارية وموقعها الجغرافي الرابط بين دول الخليج، حيث تتوفر بها العديد من الفرص الاستثمارية في عدد من الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى أن المنتدى سيسلط الضوء من خلال المشاركين على أهم الفرص الاستثمارية التي بإمكان قطاع الأعمال العمل عليها باعتبار أن الخفجي تعد أرضا خصبة للاستثمار.