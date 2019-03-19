شكرا لقرائتكم خبر عن «كنوز مكة» تطرح أرض جنوب خط الرياض في مزاد علني والان نبدء بالتفاصيل
وتعتبر شركة كنوز مكة من الشركات المتخصصة في المزادات على مستوى المملكة، حيث بدأت الشركة أعمالها في عام 1429 بإقامة العديد من المزادات المسندة لها عن طريق المحاكم بمكة المكرمة، وقامت الشركة بتأهيل الكوادر اللازمة للعمل في مجال إقامة المزادات لزيادة خبرتها وتوسعتها بالعديد من الدورات خارج المملكة وداخلها للتثمين والتقييم العقاري وإدارة الأملاك ونزع الملكية والاشتراك بهيئة المقيمين السعوديين المعتمدين وصدور عضوية أساسية للشركة ثم توسعة نشاطات الشركة وخبراتها في إقامة المزادات في مكة وجدة والقصيم والمدينة المنورة والخبر.
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