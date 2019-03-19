شكرا لقرائتكم خبر عن «منتدى الأحساء للاستثمار 2019» يستضيف وزراء وشخصيات عالمية والان نبدء بالتفاصيل
» علامة فارقة
وأفاد رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى د. أحمد الشعيبي، في المؤتمر الصحفي الذي حضره رئيس غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجان المنظمة والتنفيذية والإعلاميين، باكتمال الجاهزية والاستعدادات لانعقاد المنتدى في أجواء مريحة، وأشار إلى أن المنتدى أصبح علامة فارقة على مستوى المنتديات والفعاليات الاقتصادية الوطنية والخليجية. وثمّن الجهود التي تبذلها الغرفة وشريكها الإستراتيجي أرامكو السعودية في سبيل تقديم إضافات نوعية في كل نسخة جديدة من المنتدى، مشيرا إلى تنظيم المنتدى لـ (5) ورش عمل متخصصة ومركزة في مجالات النقل، العمل والموارد البشرية، التعليم الأهلي، البلديات، والتجارة، بمشاركة نواب وزراء ووكلاء وزارات ورؤساء لجان وأعضاء بمجلس الشورى وخبراء وأكاديميين ورجال وسيدات أعمال، وذلك للمرة الأولى في دورات المنتدى.
» منصة للحوار
من جهته، أوضح العرفج أن المنتدى منصة للحوار والتفاعل والتعاون بين صانعي القرار السياسي والاقتصادي وأقطاب القطاع الخاص والخبراء والأكاديميين؛ لبحث التعامل مع التحديات وطرح المبادرات، وكذلك إبراز المقومات الاقتصادية والمزايا النسبية المتنوعة في الأحساء بهدف جذب الاستثمارات والمشاريع الكبيرة ما يدفع باتجاه تحقيق المزيد من الانتعاش والنمو الاقتصادي، مؤكدا أهمية اللقاءات العامة والاجتماعات الشخصية في عقد المناقشات والصفقات وإقامة الشراكات وإطلاق المشروعات.
» جلسات المنتدى
واستعرض أمين عام الغرفة رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى عبدالله النشوان، برنامج الجلسات الرئيسة، مبينا أنها كالتالي: الأولى (واحة الأحساء والتنمية المستدامة)، الثانية (الطاقة: فرص الاستثمار والخصخصة)، الثالثة (وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية)، الرابعة (الثورة الصناعية الرابعة وبيئة الاستثمار)، الخامسة (أفكار ومبادرات في الاستثمار الزراعي)، السادسة (الأحساء عاصمة السياحة العربية لعام 2019)، السابعة (المقومات الاستثمارية في الأحساء)، بالإضافة إلى جلستين حواريتين والجلسة الختامية التي تتضمن عرض مبادرات ورش العمل وتوصيات المنتدى وقراءة البيان الختامي.
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