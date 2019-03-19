شكرا لقرائتكم خبر عن «منتدى الأحساء للاستثمار 2019» يستضيف وزراء وشخصيات عالمية والان نبدء بالتفاصيل

كشف المؤتمر الصحفي حول آخر استعدادات «منتدى الأحساء للاستثمار 2019م» في دورته الخامسة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يومي الأربعاء والخميس المقبلين بمقر غرفة الأحساء، عن مشاركة عدد من الوزراء ضمن قوائم المتحدثين ببرنامج افتتاح وجلسات وورش عمل المنتدى، يتقدمهم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح، و‏محافظ الهيئة العامة للاستثمار م. إبراهيم العمر، ورئيس شركة أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين م. أمين الناصر، والرئيس التنفيذي لمشروع مدينة «نيـوم» م. نظمي النصر، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية محمد العبار، إضافة إلى نواب وزراء ووكلاء وزارات ونخبة من كبار المسؤولين، وكذلك عدد من رؤساء ومدراء شركات عالمية عملاقة.

» علامة فارقة

وأفاد رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى د. أحمد الشعيبي، في المؤتمر الصحفي الذي حضره رئيس غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجان المنظمة والتنفيذية والإعلاميين، باكتمال الجاهزية والاستعدادات لانعقاد المنتدى في أجواء مريحة، وأشار إلى أن المنتدى أصبح علامة فارقة على مستوى المنتديات والفعاليات الاقتصادية الوطنية والخليجية. وثمّن الجهود التي تبذلها الغرفة وشريكها الإستراتيجي أرامكو السعودية في سبيل تقديم إضافات نوعية في كل نسخة جديدة من المنتدى، مشيرا إلى تنظيم المنتدى لـ (5) ورش عمل متخصصة ومركزة في مجالات النقل، العمل والموارد البشرية، التعليم الأهلي، البلديات، والتجارة، بمشاركة نواب وزراء ووكلاء وزارات ورؤساء لجان وأعضاء بمجلس الشورى وخبراء وأكاديميين ورجال وسيدات أعمال، وذلك للمرة الأولى في دورات المنتدى.

» منصة للحوار

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من جهته، أوضح العرفج أن المنتدى منصة للحوار والتفاعل والتعاون بين صانعي القرار السياسي والاقتصادي وأقطاب القطاع الخاص والخبراء والأكاديميين؛ لبحث التعامل مع التحديات وطرح المبادرات، وكذلك إبراز المقومات الاقتصادية والمزايا النسبية المتنوعة في الأحساء بهدف جذب الاستثمارات والمشاريع الكبيرة ما يدفع باتجاه تحقيق المزيد من الانتعاش والنمو الاقتصادي، مؤكدا أهمية اللقاءات العامة والاجتماعات الشخصية في عقد المناقشات والصفقات وإقامة الشراكات وإطلاق المشروعات.

» جلسات المنتدى

واستعرض أمين عام الغرفة رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى عبدالله النشوان، برنامج الجلسات الرئيسة، مبينا أنها كالتالي: الأولى (واحة الأحساء والتنمية المستدامة)، الثانية (الطاقة: فرص الاستثمار والخصخصة)، الثالثة (وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية)، الرابعة (الثورة الصناعية الرابعة وبيئة الاستثمار)، الخامسة (أفكار ومبادرات في الاستثمار الزراعي)، السادسة (الأحساء عاصمة السياحة العربية لعام 2019)، السابعة (المقومات الاستثمارية في الأحساء)، بالإضافة إلى جلستين حواريتين والجلسة الختامية التي تتضمن عرض مبادرات ورش العمل وتوصيات المنتدى وقراءة البيان الختامي.