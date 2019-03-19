شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض يرعى مسابقة جامعة الأميرة نورة للبحث والابتكار الطلابي والان نبدء بالتفاصيل

في إطار التعاون الوثيق بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وبنك الرياض، رعى البنك مؤخرا مسابقة الجامعة للبحث والابتكار، والتي تهدف إلى تفعيل ثقافة الإبداع والتميز والابتكار وبراءات الاختراع وتعزيز ثقافة الإنتاج العلمي وثقافة المشاركة العلمية الفاعلة لدى الطالبات.

ويحرص بنك الرياض على تسخير كافة الإمكانات اللازمة للنهوض بالعملية التعليمية والأكاديمية في المملكة والتي تعدّ إحدى المقومات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، والتي تأتي سعيا منه للمساهمة في جهود الجامعة للارتقاء بجودة برامجها التعليمية، ودعم خطواتها للوصول إلى مجتمع المعرفة.

ويعد بنك الرياض واحدا من أبرز الشركاء الإستراتيجيين للمؤسسات الأكاديمية والجامعية في المملكة، وأحد الداعمين الرئيسيين لبرامجها التطويرية، وتتصدّر برامج التنمية التعليمية قائمة منظومة برامجه الموجهة لخدمة المجتمع.