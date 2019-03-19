الاقتصاد

بنك الرياض يرعى مسابقة جامعة الأميرة نورة للبحث والابتكار الطلابي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض يرعى مسابقة جامعة الأميرة نورة للبحث والابتكار الطلابي والان نبدء بالتفاصيل

في إطار التعاون الوثيق بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وبنك الرياض، رعى البنك مؤخرا مسابقة الجامعة للبحث والابتكار، والتي تهدف إلى تفعيل ثقافة الإبداع والتميز والابتكار وبراءات الاختراع وتعزيز ثقافة الإنتاج العلمي وثقافة المشاركة العلمية الفاعلة لدى الطالبات.

ويحرص بنك الرياض على تسخير كافة الإمكانات اللازمة للنهوض بالعملية التعليمية والأكاديمية في المملكة والتي تعدّ إحدى المقومات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، والتي تأتي سعيا منه للمساهمة في جهود الجامعة للارتقاء بجودة برامجها التعليمية، ودعم خطواتها للوصول إلى مجتمع المعرفة.

ويعد بنك الرياض واحدا من أبرز الشركاء الإستراتيجيين للمؤسسات الأكاديمية والجامعية في المملكة، وأحد الداعمين الرئيسيين لبرامجها التطويرية، وتتصدّر برامج التنمية التعليمية قائمة منظومة برامجه الموجهة لخدمة المجتمع.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بنك الرياض يرعى مسابقة جامعة الأميرة نورة للبحث والابتكار الطلابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى