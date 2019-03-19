شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «قطرة» لتقليل استهلاك الفرد للمياه إلى 150 لترا في 2030 والان نبدء بالتفاصيل

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي برنامج «قطرة» المتمثل في برنامج وطني يعنى بترشيد استهلاك المياه في المملكة، وهو يعمل ضمن مستهدفات تخفيض استهلاك الفرد في اليوم من 263 لترًا إلى 200 لتر بحلول عام 2020، وإلى 150 لترًا بحلول عام 2030، إلى جانب إسهام البرنامج في تغيير سلوك الأفراد، ورفع الوعي المائي، وتحقيق استدامة الموارد المائية، والاستثمار الأمثل للثروة المائية عبر الترشيد.

» موقع إلكتروني

وأطلق م. الفضلي، أيضا خلال أعمال «منتدى المياه السعودي»، الذي تنظمه الوزارة بعنوان «مياه مستدامة.. لتنمية مستدامة» والمعرض المصاحب بالرياض أمس الأول بحضور عدد من كبار المسؤولين بقطاع المياه من داخل المملكة وخارجها، الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج «قطرة» (www.qatrah.com)، وحساب البرنامج على شبكات التواصل الاجتماعي، ومنصة التعهد بترشيد استهلاك المياه.

وأشار م. الفضلي إلى أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار جهود الوزارة لتحقيق الاستدامة للمياه، إذ يتبنى البرنامج الدعم والتوعية بأهمية المحافظة على المياه، وترشيد استهلاكها، وتحسين سلوكيات استخدامها ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

» استدامة المياه

وأكد م. الفضلي في كلمته خلال حفل افتتاح المنتدى أن واقع قطاع المياه في المملكة يحتم علينا جميعاً العمل بشكلٍ تكاملي بين القطاعين العام والخاص والمواطن، بهدف تطوير تقنيات لإنتاج وتوزيع المياه بأقل تكلفة ممكنة.

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ونوّه بدعم القيادة الرشيدة واهتمامها بقطاع المياه، وحرصها الدائم على تذليل جميع الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع المياه، مما أسهم في نجاح الوزارة في تنفيذ المشروعات المائية الإستراتيجية، بهدف الوصول للهدف الرئيس المتمثل في استدامة المياه، وهو الأمر الذي تضمنته مستهدفات رؤية المملكة 2030.

» الاطلاع على الخبرات

من جهته، بيَّن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة د. فيصل السبيعي في كلمته خلال الحفل، أن المنتدى يأتي متزامنًا مع اليوم العالمي للمياه، عادّه فرصة مواتية لقطاعات المياه كافة؛ للاطلاع على الخبرات والتطورات التقنية، لمجابهة ومعالجة ندرة المياه ومواردها محليّاً وإقليميّاً ودوليّا.

ولفت العضو المنتدب م. راشد الراشد النظر في كلمته إلى أهمية المياه وفي حياة الإنسان، مشيراً إلى الدور المهم والإيجابي لترشيد المياه في المملكة، وتأمين مصادر أخرى لسد الحاجة لها. بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً سلط الضوء على أهمية الموارد المائية وقيمتها لحياة الإنسان والخطوات، التي قامت بها الدولة من أجل مواجهة تحديات قطاع المياه.

وشهد وزير البيئة والمياه والزراعة خلال الحفل توقيع 8 اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجهات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى توقيع عدد من الجهات الحكومية المعنية بقطاع المياه مع عدد من الجامعات والشركات المتخصصة في هذا القطاع الحيوي.