شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار مولز» تعين رئيساً ل «نمشي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت «إعمار مولز»، شركة مراكز التسوق والتجزئة، والتي تمتلك «إعمار العقارية»، حصة الأغلبية فيها، عن تعيين رئيس الشؤون الاستراتيجية في «إعمار» هادي بدري رئيساً لمجلس إدارة «نمشي». وكانت «إعمار مولز» قد استحوذت مؤخراً بالكامل على «نمشي»، شركة التسوق الإلكتروني الرائدة في قطاع الأزياء فى منطقة الشرق الأوسط. وستعمل «إعمار مولز» على تشكيل مجلس إدارة لشركة «نمشي»، برئاسة هادي بدري، يضم نخبة من أهم خبراء التقنيات الرقمية والتجارة الإلكترونية في العالم، للدفع قدماً بالاستراتيجية التنموية للشركة.

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