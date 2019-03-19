«ستارت إيه دي» تعرّف المستثمرين طريق الحرير الرقمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت ستارت إيه دي؛ منصة الابتكار وريادة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، المدعومة من شركة تمكين، عن تنظيم الدورة السنوية الخامسة من المنتدى التعريفي للمستثمرين، الهادف لتمكين المستثمرين الجدد، وتعزيز قدرات الاستثمار التمويلي لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات، حيث ينعقد المنتدى يوم السبت المقبل في جامعة نيويورك أبوظبي.

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وبرعاية وزارة الاقتصاد والشراكة مع فينتشر سوق، يسعى المنتدى إلى توفير رؤية أوضح حول المشهد الاستثماري للشركات الناشئة، وتسهيل الحوارات بين قادة المجتمع والقطاع، وبالتالي تمكين وإلهام مزيد من المستثمرين لتعزيز مستويات الابتكار في دولة الإمارات وما حولها.

ويقام المنتدى التعريفي للمستثمرين 2019، بدعم من الاتحاد للطيران، وصندوق خليفة، وسوق أبوظبي العالمي، وشركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، وغيرها.

ويتمحور موضوع المنتدى هذا العام حول «التطلع شرقاً.. طريق الحرير الرقمي ومنظومة التكنولوجيا العالمية في المستقبل»، حيث يسلط المنتدى الضوء على دور دولة الإمارات في بلورة مستقبل الاقتصاد العالمي، في ضوء نشأة التقنيات والأسواق الجديدة في الصين والهند وإفريقيا.