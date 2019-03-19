«المشرق» يطلق برامج تدريبية للمواطنين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك «المشرق»، إحدى المؤسسات المالية في الإمارات، عن مشاركته ب«معرض الإمارات للوظائف 2019»؛ وذلك للسنة ال19 على التوالي.

وقالت مريم آل علي، رئيسة التوطين والعلاقات الحكومية في قسم الموارد البشرية في المشرق: «إننا في المشرق نحرص على المساهمة في دعم كافة مبادرات التوطين، ونحن ملتزمون في تطوير المواهب الوطنية، ومساعدتها على بناء مستقبل وظيفي مميز؛ وانطلاقاً من إيماننا بأهمية التدريب والتوجيه كعاملين أساسيين لنجاح جهود التوطين، قام «المشرق» بإطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المصممة بشكل خاص للمواطنين الإماراتيين، سواء من طلاب المدارس الثانوية أو خريجي الجامعات، وحتى أصحاب الخبرة».