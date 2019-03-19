طالبات «التقنية العليا» يجتمعن ب «سيدات أعمال أبوظبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استقبل «مجلس سيدات أعمال أبوظبي» في مقره بمبنى «غرفة تجارة وصناعة أبوظبي»، 53 طالبة من كليات التقنية العليا في تخصصات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والإعلام؛ وذلك ضمن متطلبات المادة الدراسية؛ التي تدرس لهن حول مبادئ الابتكار، وريادة الأعمال. شهد الاستقبال هدى المطروشي وعلياء المزروعي عضوتا الهيئة التنفيذية ل«مجلس سيدات أعمال أبوظبي»، وشفيقة العامري المديرة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي.

وأكدت علياء المزروعي، أهمية زيارة هذا العدد الكبير من طالبات كليات التقنية العليا، مشيرة إلى أن «مجلس سيدات أعمال أبوظبي» قد وقّع العام الماضي، مذكرة تفاهم مع كليات التقنية العليا؛ تهدف إلى تنمية فرص التعاون فيما بينهما على مستوى برامج التدريب والتأهيل والبحوث المشتركة.

وقدمت هدى المطروشي شرحاً تفصيلاً حول رؤية ورسالة المجلس، إضافة إلى عرضها التقديمي لشرح الخطة الخمسية، التي أطلقها المجلس.