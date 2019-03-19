عمومية «الفجيرة الوطني» تصادق على توزيع 20٪ أرباحاًَ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد «بنك الفجيرة الوطني» اجتماعه الخاص بالجمعية العمومية السنوية، أمس، في فندق «نوفوتيل» الفجيرة؛ حيث صادق المساهمون على توزيع أرباح بنسبة 20٪ من رأس المال المدفوع، على شكل توزيعات نقدية بنسبة 7.5٪ (بقيمة 123.3 مليون درهم)، وأسهم منحة بنسبة 12.5٪ (بقيمة 205.6 مليون درهم) من رأس المال المدفوع.

كما صادق مساهمو البنك أيضاً على تقرير رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير لجنة هيئة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى «إن بي اف الإسلامي»، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني، إضافة إلى أنه تمت مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/‏كانون الأول 2018. وصادق المساهمون كذلك على تعيين وتحديد أتعاب مدققي حسابات البنك الخارجيين الجدد؛ إرنست ويونغ، كما صادقوا على تعيين لجنة هيئة الرقابة الشرعية الداخلية، التابعة إلى «إن بي اف الإسلامي» لعام 2019. وتمت الموافقة أيضاً على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 0.8٪ من صافي الأرباح؛ بعد خصم جميع الاستهلاكات والاحتياطات.

ومن خلال قرار خاص، قام المساهمون بالنظر واعتماد زيادة السقف على أدوات الشق الأول من سندات رأس المال الإضافية غير القابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي؛ بغرض تعزيز قاعدة رأس مال البنك؛ بحيث يصل الشق الأول من رأس المال إلى 636.1 مليون دولار أمريكي.