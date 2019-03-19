«المقاولات الهندسية» تنجز 70% من «جناين أفنيو» و«نسايم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرزت مجموعة شركة المقاولات الهندسية تقدماً ملحوظاً في تلال مردف، وهو مشروع متعدد الخدمات من قبل شركة دبي للاستثمار العقاري، حيث أنجزت 70% في بناء «جناين أفنيو» و«نسايم أفنيو» وأنجزت 40% في بناء «الملتقى أفنيو».

وتبلغ قيمة عقد المشروع حوالي 1,088,500,000 درهم، شاملة التعاون بين الشركات التابعة لمجموعة شركة المقاولات الهندسية، ومنها شركة «برايم» للصناعات المعدنية المسؤولة عن توريد وتركيب أعمال الفولاذ والألمنيوم، وشركة «أبنوس لصناعة الأثاث والديكور» المسؤولة عن أعمال النجارة، وشركة «يونايتد ماسترز للأعمال الكهروميكانيكية» المسؤولة عن الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية.

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تتألف المرحلة الأولى من مشروع تلال مردف من ثلاثة مواقع رئيسية هي «الملتقى أفنيو»، و«جناين أفنيو»، و«نسايم أفنيو». وتتضمن جميعها خيارات متنوعة من الشقق، ومنها: فئة الاستوديو، وغرفة واحدة، وغرفتان، وثلاث غرف، وأربع غرف، وشقق الدوبلكس، كما أنها أنشئت ضمن حدائق منسقة ومزودة بوسائل الراحة العصرية. تغطي المشاريع الثلاثة معاً حوالي 3.3 مليون قدم مربعة من المساحة المبنية.

وقال كريم فرح، الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات الهندسية: «كواحدة من أكثر شركات المقاولات تنوعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، يسرنا التقدم الذي حققناه في إتمام هذا المشروع المهم، نيابة عن عملائنا شركة دبي للاستثمار العقاري ضمن حدود الميزانية، وقبل الموعد المحدد، وإنه لمن دواعي سروري التعاون من جديد مع الشركات التابعة لمجموعة شركة المقاولات الهندسية، ومن ضمنها برايم للصناعات المعدنية، وأبنوس، ويونايتد ماسترز للأعمال الكهروميكانيكية، لتنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة».

ولعبت شركة «برايم» للصناعات المعدنية دوراً حاسماً في المشروع من خلال تصميم وتوريد وتركيب كل من الألمنيوم والفولاذ غير الهيكلي في المشاريع الثلاثة. ومشروع تلال مردف هو أحدث مشروع تعاونت فيه الشركتان «برايم» للصناعات المعدنية وشركة المقاولات الهندسية بنجاح.