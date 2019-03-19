305 عارضين من 42 دولة في «عالم الورق»

يصل حجم سوق الورق في الإمارات إلى نحو 750 مليون درهم بنمو 30% سنوياً، الأسرع نمواً في المنطقة، فيما يصل حجم السوق الخليجي إلى 3 مليارات درهم، فيما تستأثر الإمارات ب 25% من السوق الخليجي الذي ينمو بنسبة 25 % سنوياً، وفقاً لتقديرات قسم الأبحاث والدراسات في شركة «ميسي فرانكفورت»، الجهة المنظمة لمعرض «عالم الورق»، «بايبر ورلد الشرق الأوسط».

افتتح بطي سعيد الكندي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي صباح أمس فعاليات الدورة ال 9 لمعرض «عالم الورق 2019» الذي تنظمه بالتزامن شركة «ميسي فرانكفورت» الألمانية المتخصصة في تنظيم المعارض التجارية، حيث أكد أهمية تعزيز صناعة المعارض التجارية للاستفادة من كل الفرص المتاحة التي تدعم كافة القطاعات.

وقالت ألكسندريا روبنسون، مدير معرض بايبر ورلد الشرق الأوسط في ميسي فرانكفورت في تصريحات ل«الخليج» على هامش المعرض: إن صناعة الورق ستواصل النمو رغم التوجهات العالمية نحو الرقمنة، مشيرة إلى أن غالبية سكان العالم لا يزالون يستخدمون الورق في التعليم والمطالعة، فيما تظل هناك حاجة إلى الورق في صناعة التعبئة والتغليف كبديل للبلاستيك الضار بالبيئة.

Advertisements

وأضافت روبنسون أن دولة الإمارات تعد منطقة مركزية فيما يتعلق باستيراد وتصدير الورق من العديد من المناطق بالعالم ومن ثم إعادة تصديرها إلى العديد من دول العالم، وأوضحت أن نسبة الشركات المحلية المشاركة بالمعرض تصل إلى 10% تصنع تحت شعار صنع في الإمارات، من إجمالي 305 شركات مشاركة بالمعرض من 45 دولة.

وتشير احصاءات ميسي فرانكفورت إلى أن سوق الورق والقرطاسية في الإمارات يتوقع أن يصل إلى نحو 148 مليون دولار العام 2022 فيما يتوقع أن يصل حجم السوق العالمي إلى نحو 12 مليار دولار العام 2020.

وأكدت روبنسون نمو الوعي لدى العديد من الشركات والتركيز على الورق المستدام لتلبية متطلبات التحول للاستدامة.