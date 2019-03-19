نجلاء المدفع تنضم إلى زمالة أيزنهاور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

انضمت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، إلى برنامج زمالات أيزنهاور العالمية 2019 لتصبح بذلك أول امرأة إماراتية تحظى بعضوية هذا البرنامج.

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ومع مرور 65 عاماً على تأسيسه، يجمع برنامج زمالات أيزنهاور العالمية القادة المبدعين من جميع أنحاء العالم ممن يلتزمون بإحداث التغيير الإيجابي .

وقالت نجلاء المدفع: «يشرفني الانضمام إلى نخبة من صناع التغيير الأعضاء في برنامج زمالات أيزنهاور العالمية. وأن يتم اختياري تحديداً في عام التسامح، فهذا أمر بالغ الأهمية انطلاقاً من دور هذه الزمالة في توفير سبل التواصل مع الخبراء والمفكرين من مختلف الثقافات والخلفيات، وخلق روابط مشتركة تساعدنا جميعاً على بناء مستقبل أفضل».

وتعد المدفع واحدةً من 24 شخصية متميزة سيتوجهون إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى برنامج الزمالة الذي يقام على مدار 6 أسابيع من 28 مارس ولغاية 10 مايو 2019.