52 جهة محلية ودولية بمعرض مستقبل البناء في عجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ممدوح صوان

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تنطلق فعاليات معرض «مستقبل البناء» والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عجمان بمشاركة 52 جهة من كبريات الشركات المحلية والدولية والمتخصصة في البناء والتشييد والنقل والمواصلات، في 25 مارس وعلى مدار 3 أيام في منطقة الزوراء، وذلك لاستعراض أحدث الوسائل والمنتجات المستخدمة في بناء المدن المستدامة.

وأكد محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع تنمية الاستثمار والأعمال بغرفة تجارة وصناعة عجمان ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض مستقبل البناء، أن المعرض حرص على استقطاب شركات محلية رائدة في قطاعات البناء والتطوير العقاري إلى جانب استقطاب شركات عالمية بهدف إيجاد مظلة تدعم الشراكة وتبادل الخبرات بين كافة الجهات وزوار المعرض والتعرف إلى أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة والمبتكرة والبناء الذكي والأخضر وأنظمة الحماية والاتصالات والتحكم وغيرها، وتسليط الضوء على كبريات الشركات والمصانع في القطاع بمشاركة محلية ودولية واسعة، ليمثل المعرض أهمية خاصة لإمارة عجمان وخاصة في ظل مساهمة قطاع التشييد والبناء خلال العام 2017 بنسبة 15% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة ما قيمته 2.8 مليار درهم.

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وأوضح أن المعرض يهدف إلى استغلال الإمكانيات التي توفرها الأسواق لقطاع مواد البناء والتشييد، وتوفير خيارات جديدة ومتعددة أمام شركات القطاع الخاص في الدولة، موضحاً زيادة عدد المنشآت العاملة في إمارة عجمان والمعنية بالتطوير العقاري حيث وصل عدد المنشآت العاملة في المقاولات والبناء إلى 2057 منشأة خلال العام 2018 مقارنة ب 1733 منشأة خلال العام 2013 بزيادة قدرها 19%، ووصلت منشآت تجارة مواد البناء إلى 530 منشأة خلال العام 2018 بنمو قدره 55% مقارنة بالعام 2013.

كما تشير الإحصائيات إلى أن المكاتب العقارية في الإمارة شهدت قفزة كبيرة لتصل خلال العام 2018 إلى 1127 مكتباً عقارياً مقارنة ب 695 مكتباً خلال العام 2013 بنمو قدره 62%.

منصة تسويقية تبرز أحدث التقنيات

أكد ممثلو الجهات الراعية على أهمية المعرض ودوره في الربط بين كافة الجهات الحكومية والخاصة والمعنية بالبنية التحتية والتطوير العقاري ليمثل المعرض منصة تسويقية تبرز أحدث التقنيات والمنتجات المبتكرة في قطاع البناء والتشييد، معتبرين أن المعرض حريص على استقطاب الجهات المتخصصة في كافة مراحل البناء من تصميم واستشارات وتنفيذ وغيرها من المراحل.وثمن الحضور جهود القيادة الرشيدة في طرح المبادرات التي تعزز حركة تطور قطاع البناء والتشييد في الدولة بشكل عام وتوفير فرص استثمارية متنوعة تصب في نمو مختلف القطاعات الأخرى.