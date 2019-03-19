«جي إف إتش»: لا تعديل على سعر السهم بعد المنحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قالت مجموعة «جي إف إتش» المالية إنها على تأكيد من بورصة البحرين، وسوق دبي المالي وبورصة الكويت بأنه لن يكون هناك أي تعديل على سعر السهم جراء إصدار أسهم المنحة كونه سيتم إلغاء أسهم الخزينة بقيمة مماثلة، وذلك وفقاً لبيان على وقع سوق دبي.

وأوضحت في بيان أمس أن العملية تعتبر بمثابة توزيع أسهم الخزينة المملوكة من قبلها كأسهم منحة، وبذلك سيبقى إجمالي عدد الأسهم المصدرة كما هو ولن يزيد.

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ونوهت الشركة إلى أنه سيتم إلغاء 207.55 مليون سهم من أسهم الخزينة والتي تمثل 5.64% من إجمالي أسهم المجموعة المصدرة، كما سيتم الاحتفاظ ب20 مليون سهم من أجل عمليات صنع السوق وتوفير السيولة.

وذكرت أنه سيتم توزيع أسهم منحة بقيمة 55 مليون دولار على المساهمين بعد إلغاء أسهم الخزينة حيث سيصبح إجمالي عدد الأسهم المصدرة 3.5 مليار سهم وبالتالي سيتم توزيع أسهم منحة بمعدل 5.97% من القيمة الاسمية للسهم بواقع سهم واحد عن كل 16.74 سهم.

وأفادت بأنه سيتم توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.34% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.0087 دولار للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره نحو 30 مليون دولار (ما عدا أسهم الخزينة). ونوهت الشركة بأن التوصيات المذكورة أعلاه ستكون خاضعة لموافقة الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية والجهات الرقابية المختصة.