شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار في التحول الرقمي ضرورة لنمو القطاع المالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكد وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، أهمية مواكبة التحول الرقمي على مستوى الخدمات المالية، لافتاً إلى أهمية زيادة الاستثمارات في مجال التحول الرقمي، ليس فقط من خلال تشجيع اعتماد التطورات في التكنولوجيا في سوق الخدمات المالية وحسب؛ بل أيضاً من خلال اعتماد تكنولوجيات متقدمة مثل الذكاء الصناعي، والمبادرات الذكية الأخرى التي تساعد المؤسسات وتجهزها للمستقبل ليتسنى للقطاع النمو على مستوى المنطقة. وقال في حوار مع ”الخليج 365”، إن على المنظمين الماليين دعم مسيرة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على الحذر التام من المخاطر التي تشمل التأكد والحرص على حماية المستهلكين، ومعاملتهم بإنصاف، فضلاً عن نزاهة واستقرار الأسواق.. وفي ما يلي نص الحوار:

كيف ترون تأثير التحول الرقمي في مستقبل العمل المصرفي والخدمات المالية بصفة عامة؟ وما تصوركم لواقع القطاع عالمياً وفي الدولة في غضون السنوات العشر المقبلة؟

برز عنصر الابتكار على الصعيد العالمي نتيجة للتكنولوجيا والتحول الرقمي في صناعة الخدمات المالية، مما أدى إلى تحسين كفاءة الأسواق، وتوفير خدمات أكثر فاعلية وسرعة، وتحسين الاشتمال المالي وتعزيز تجربة العملاء. وبناء عليه، نرى تقدماً في إمكانيات أجزاء عديدة من نماذج الأعمال التقليدية للتكيف مع تغيرات قطاع الخدمات المالية، وذلك من خلال استخدام قدرات أكبر وأحدث للحوسبة والتكنولوجيا.

لقد بدأت مؤسسات مالية كبرى عديدة في منطقة الشرق الأوسط أيضاً، بتنفيذ خطط في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن استمرارها في البحث عن حلول متقدمة.

وعلى الصعيد المحلي، برزت دولة الإمارات وإمارة دبي خاصة، في هذا المجال، ومع تحولها إلى اقتصاد عالمي، فإنها تدعم أفضل معايير الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية. ومنذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سعت القيادات الحكيمة إلى تحقيق أهدافها، كي تصبح دبي «مدينة ذكية» قبل موعد معرض «إكسبو 2020 دبي»، إضافة إلى العديد من البرامج المبتكرة والجهود المبذولة لتسهيل المرحلة الانتقالية للإمارة نحو التحول الرقمي، بهدف إعدادها للمستقبل.

دمج الابتكار

* ما حجم الاستثمارات التي ترصدونها لتلبية متطلبات التحول الرقمي؟

- نسعى على مستوى سلطة دبي للخدمات المالية دائماً إلى دمج الابتكار في جميع أعمالنا، وقد أشرفت مع فريق العمل على تحويل القدرات التشغيلية التنظيمية من خلال التحول الرقمي، واستكشاف آليات استخدام الذكاء الاصطناعي، وعلم الإنسان الآلي، لإحداث ثورة في طريقة تنفيذ أعمالنا، وفي قطاع تنظيم الخدمات المالية، لم تكن طفرة التكنولوجيا المالية سائدة في ما سبق، ما تطلب تغييراً في العقليات التقليدية، وأجد نفسي متفائلاً جداً بأن هذا هو الأسلوب الأفضل والأنسب للمضي قدماً في سعينا المستمر لإعداد سلطة دبي للخدمات المالية لمواجهة المستقبل.

وتقوم سلطة دبي للخدمات المالية حالياً، باعتماد التكنولوجيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وأتمتة العمليات وغيرها من المبادرات الذكية، بهدف زيادة الكفاءة وتحديث تقنيات العمل لديها. ومن هذا المنطلق، يتمثل هدفنا الأكبر في استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية، وزيادة كفاءة العمليات، فضلاً عن أن يكون دورنا ريادياً في مجال الابتكار بين نظرائنا من الهيئات التنظيمية.

أمن البيانات

* يحذر خبراء من مخاطر عالمية محدقة على مستوى أمن البيانات، كيف تنظرون إلى هذا التحدي؟ وما أبرز مبادراتكم على مستوى الأمن السيبراني؟

- يبقى عنصر الأمن السيبراني مصدراً للقلق. وهنا يمكننا أن نشير إلى الزيادة التي يشهدها العالم في الهجمات على الأصول المشفرة والبنية التحتية ذات الصلة (بما في ذلك سرقة أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين)، حيث إن القدرة على حماية الأصول الرقمية ستؤثر بشكل كبير في قدرة استيعابها في المستقبل. برأيي يكمن الحل في إنشاء نظام تعاوني يتضمن إطاراً تنظيمياً صحيحاً وفعالاً.

التحديات

* ما التحديات التي يفرضها برأيكم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على قطاع الخدمات المالية، وخاصة على مستوى التشريعات التي تحكم عمل القطاع؟

- يتعرض السوق للعديد من التحديات، من خلال اعتماد تكنولوجيات جديدة في قطاع الخدمات المالية. أنا شخصياً من أكبر المشجعين والداعمين للابتكار، ولكنني في نفس الوقت أنظر إلى المخاطر المحتملة مثل: قضايا حماية المستهلك، والأمن، وسلامة السوق، ومخاطر التهرب الضريبي، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما إلى ذلك.

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وفي ما يتعلق بالتشريعات، يتعين على المنظمين الماليين دعم مسيرة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على الحذر التام من المخاطر. وفي حين يمكن للتشريعات واللوائح أن تؤثر في التنمية والابتكار، إلا أنه لا ينبغي أن ننسى المسؤوليات التي تقع على عاتق الجهات التنظيمية التي تشمل التأكد والحرص على حماية المستهلكين، ومعاملتهم بإنصاف، فضلاً عن نزاهة واستقرار الأسواق.

جاهزية المؤسسات

* ما مدى جاهزية المؤسسات المالية والبنوك المحلية والإقليمية لمواكبة التحول الرقمي؟

- راقبت عن كثب كيف أحدث التحول الرقمي نمواً سريعاً في قطاع الخدمات المالية والابتكارات في مجال البلوك تشين، وعلم الإنسان الآلي، والذكاء الاصطناعي في المنطقة، حيث إن البنوك الكبرى والمؤسسات المالية تركز استراتيجياتها المستقبلية على هذه التحديثات لتطوير إمكانياتها في صناعة الخدمات المصرفية والمالية.

وبناء على التطورات التي توفرها التكنولوجيا، تقوم الحكومات في المنطقة بمبادرات مختلفة لدعم التحول الرقمي؛ الأمر الذي سيسهم في استعداد وقابلية المؤسسات المالية الإقليمية، للمشاركة في التحول الرقمي، خصوصاً أن المؤسسات المالية التي تستثمر في التحول الرقمي ستكون لها ميزات تنافسية أفضل، مع اكتشافها لمنصات وآليات تنفيذ مبتكرة.

مزيد من الاستثمارات

* ما الذي يحتاجه القطاع محلياً ليتسنى له النمو ومواصلة التحول الرقمي؟

- ليتسنى لهذا القطاع النمو في المنطقة، يجب أن نرى مزيداً من الاستثمارات في مجال التحول الرقمي، ليس فقط من خلال تشجيع اعتماد التطورات في التكنولوجيا في سوق الخدمات المالية وحسب؛ بل أيضاً من خلال اعتماد تكنولوجيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والمبادرات الذكية الأخرى التي ستساعد المؤسسات وتجهزها للمستقبل. سنرى أن التحول الرقمي سيبدأ في تحقيق بعض من إمكاناته الإيجابية، من خلال الاستثمار الحكومي المنسق، ومن خلال التطور المستمر في مختلف أنواع التكنولوجيا المالية.

ما مدى استعداد أفراد المجتمع لتقبل التكنولوجيا المتقدمة وما قد يشوبها من تعقيدات؟ وكيف يمكن إحداث تحوّل في ثقافة المجتمع لتقبل التحول القادم؟

من وجهة نظري، أرى أن مجتمعنا مستعد للتغيير، حيث إنه يتمتع بالمرونة ولديه القدرة على التكيف مع التطورات القادمة. لقد أدى تغلغل الهواتف الذكية في مجتمعنا، إضافة إلى المهارات المتزايدة واهتمام شبابنا العالي بمجال التكنولوجيا، بما في ذلك الدعم الذي تقدمه الحكومة، إلى تحويل دبي إلى مركز جذاب للتحول الرقمي.

إن الحاجة للتغيير في الفكر والتكيف مع هذه التطورات أصبحت أمراً ضرورياً، وأنا على ثقة بأن المجتمع لدينا يدرك بشكل متزايد فوائد الانضمام إلى هذه الطفرة التكنولوجية.

لقد أثبتت دولة الإمارات وإمارة دبي، كعادتها، ريادتها في اتخاذ الخطوات التي لم يسبق لها مثيل في المنطقة. إن استراتيجية الابتكار الوطنية تُمكن من إحداث تغييرات بشكل أوسع. لقد أطلقت حكومة دبي مشروع مدينة «دبي الذكية» الذي تقوم من خلاله ببناء بنية تحتية رقمية ضمن الخدمات الحكومية في الإمارة، تهدف إلى تحقيق دمج فعال بين الحكومة والقطاع الخاص. ويشمل ذلك الاستثمار الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، وهما مجالان تلقيا قدراً كبيراً من الاهتمام على مدى السنوات الأخيرة.

جاهزية المؤسسات

حول جاهزية المؤسسات المالية والبنوك المحلية والإقليمية لمواكبة التحول الرقمي، قال وليد سعيد العوضي: راقبت عن كثب كيف أحدث التحول الرقمي نمواً سريعاً في قطاع الخدمات المالية والابتكارات في مجال البلوك تشين، وعلم الإنسان الآلي، والذكاء الاصطناعي في المنطقة، حيث إن البنوك الكبرى والمؤسسات المالية تركز استراتيجياتها المستقبلية على هذه التحديثات لتطوير إمكانياتها في صناعة الخدمات المصرفية والمالية. وبناء على التطورات التي توفرها التكنولوجيا، تقوم الحكومات في المنطقة بمبادرات مختلفة لدعم التحول الرقمي؛ الأمر الذي سيسهم في استعداد وقابلية المؤسسات المالية الإقليمية، للمشاركة في التحول الرقمي، خصوصاً أن المؤسسات المالية التي تستثمر في التحول الرقمي ستكون لها ميزات تنافسية أفضل، مع اكتشافها لمنصات وآليات تنفيذ مبتكرة.

تأثير إيجابي لشركات الفينتك

ليس هنالك شك في أن التكنولوجيا المالية تقوم بتعزيز الأسواق، إضافة إلى توفير خدمات وحلول أفضل. ويدرك مركز دبي المالي العالمي التأثيرات المحتملة والإيجابية التي يمكن أن تُحدثها هذه التكنولوجيا في المؤسسات المالية القائمة والمؤسسات المالية المستقبلية. ويتوقع العوضي أن تتبنّى منطقة الشرق الأوسط التكنولوجيا المالية، مع تزايد الاستثمارات والمبادرات القائمة على التكنولوجيا. ووفقاً لشركة «أكسنتشر» الاستشارية، جذب المشهد العالمي في مجال التكنولوجيا المالية أكثر من 50 مليار دولار من الاستثمارات منذ عام 2010. وفي حين أن الشركات في الشرق الأوسط لا تمثل سوى 1% من هذا الرقم، فإن أنشطة التكنولوجيا المالية في المنطقة لا تزال تكتسب زخماً متزايداً. وتتخذ حكومة دبي بدورها، إجراءات جادة لدعم تطور النظام الإيكولوجي لشركات التكنولوجيا المالية، وتعزيز دورها باعتبارها المركز الإقليمي للتكنولوجيا.